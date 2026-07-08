"Il mistero della Sindone" in una serata culturale a Finale Ligure

Sabato 11 luglio ore 21 nella Basilica San Giovanni Battista, in via Lorenzo Bernini, a Finalmarina, la parrocchia organizza la serata culturale "Il mistero della Sindone - Specchio del Vangelo e provocazione all'intelligenza".

Dopo i saluti del parroco don Giuseppe Militello ci saranno gli intermezzi musicali sulla Passione di Cristo del maestro Sergio Militello e la relazione di Federico Valle del Centro Internazionale di Studi sulla Sindone. La serata sarà arricchita dall'esposizione di una copia 1:1 della Sindone.

L'iniziativa gode del patrocinio della Diocesi di Savona-Noli e del Comune. Per informazioni si può contattare la parrocchia al numero di telefono019692551 o all'indirizzo e-mail sangiovannifinalmarina@gmail.com.