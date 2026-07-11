Turismo a Spotorno, Forza Italia: "Stagione sottotono, manca una vera programmazione"

La stagione turistica a Spotorno sarebbe partita con risultati inferiori alle aspettative. È quanto sostiene la segreteria cittadina di Forza Italia, che nei giorni scorsi si è riunita per fare il punto sull'andamento dell'estate alla luce delle segnalazioni raccolte tra operatori turistici e commerciali.

Secondo il partito, giugno e le prime settimane di luglio avrebbero evidenziato un rallentamento delle presenze e dell'attività economica. Una situazione che, pur inserendosi in un contesto di difficoltà che interessa l'intero comparto turistico nazionale e regionale, richiederebbe, secondo gli azzurri, una diversa capacità di programmazione da parte dell'amministrazione comunale.

"Un buon amministratore si vede soprattutto nei momenti di difficoltà - afferma la segreteria cittadina di Forza Italia -. In un Comune come il nostro, dove si stima che tra il 70% e l'80% del reddito complessivo provenga direttamente o indirettamente dalle partite Iva legate al comparto turistico, il supporto a chi fa impresa dovrebbe essere la priorità assoluta di chi siede in Comune. Invece assistiamo a una totale mancanza di programmazione dignitosa per una località che vanta una delle coste più belle dell'intero panorama litoraneo".

Nella sua nota, il partito mette inoltre a confronto Spotorno con altri comuni della zona che "dimostrano lungimiranza facendo sistema" con "eventi attrattivi e supportando concretamente il comparto".

Forza Italia rivendica anche il ruolo economico e sociale delle attività produttive del paese, sottolineando il contributo che commercianti, albergatori, ristoratori e gestori degli stabilimenti balneari hanno dato negli anni allo sviluppo della comunità.

"Le partite Iva creano ricchezza per tutto il territorio e non possono essere trattate come un corpo estraneo da colpevolizzare. Un sindaco deve essere il sindaco di tutti. Le ideologie personali o di partito devono passare in secondo piano quando in gioco c'è il benessere della cittadinanza. Chi crea lavoro e benessere merita rispetto, ascolto e strumenti per competere, non barriere o indifferenza", prosegue la nota.

Sul piano dell'attività politica, la segreteria cittadina annuncia che, attraverso la propria rappresentante in Consiglio comunale, presenterà gli strumenti ispettivi ritenuti opportuni per acquisire i dati ufficiali sulle presenze turistiche della stagione estiva e confrontarli con quelli dei due anni precedenti.

L'obiettivo, spiegano gli esponenti di Forza Italia, è verificare se le difficoltà segnalate dagli operatori trovino riscontro nei numeri e aprire un confronto con l'amministrazione comunale sull'andamento del comparto turistico e sulle strategie da adottare per il futuro.