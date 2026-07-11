Forza Italia Savona, il Coordinamento provinciale si riunisce ad Albenga: focus su congresso regionale e amministrative 2027

Si è svolta ieri (10 luglio, ndr) ad Albenga la riunione del Coordinamento provinciale di Forza Italia, un incontro che ha visto un'ampia partecipazione degli esponenti del partito e che è stato dedicato all'analisi dell'attuale fase politica e alla programmazione delle prossime attività.

Nel corso della riunione sono stati affrontati numerosi temi, a partire dagli esiti del Congresso regionale dello scorso 4 luglio, indicato come un importante momento di rilancio dell'azione politica del movimento. Il confronto ha riguardato anche i risultati raggiunti negli ultimi mesi, le iniziative previste per la stagione autunnale e le prospettive in vista delle elezioni amministrative del 2027.

L'incontro è stato inoltre l'occasione per accogliere ufficialmente i nuovi ingressi nel partito, presentati come figure che hanno scelto di aderire al progetto politico di Forza Italia.

"Vedere la squadra crescere, unita e determinata nel perseguire obiettivi condivisi, è la conferma della forza del nostro movimento", sottolinea il Coordinamento provinciale al termine della riunione.