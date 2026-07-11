Figc, Paolo Maldini direttore tecnico e Leonardo advisor

(Adnkronos) - Paolo Maldini direttore tecnico della Figc, Leonardo sarà advisor. Sono le decisioni del presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò. "Con soddisfazione il Presidente della FIGC, Giovanni Malagò, annuncia che Paolo Maldini ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico della Federazione. Paolo Maldini svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di Advisor. A Paolo Maldini Giovanni Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia", si legge sul sito della Figc.

"Era da sempre e da subito il mio obiettivo, ho sempre pensato che Paolo Maldini potesse essere la persona giusta per il settore tecnico della Figc, che non implica solo la Nazionale maggiore ma anche le Nazionali giovanili. Per due settimane abbiamo portato avanti idee e progetti, Maldini da subito mi ha detto che sarebbe stato giusto coinvolgere Leonardo come consulente perché il lavoro è tanto, impegnativo e sfidante", dice Malagò a Tg2 Post. Ho una stima profonda per Leonardo, sono due facce della stessa medaglia. C'è un impegno di 4 anni che deve portarci al Mondiale 2030 passando per l'Europeo. Da ora cominciamo a ragionare" sul nuovo ct, "non ho parlato con nessuno e non ho voluto sentire nessuno: è giusto condividere" con Maldini "la scelta del nuovo commissario tecnico. Credo sia giusto e rispettoso condividere la scelta, so che l'ultima responsabilità è la mia e degli amici del Consiglio federale".