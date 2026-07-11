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| 11 luglio 2026, 20:40

Milano, 41enne trovato morto in casa a Corsico: sul corpo segni di violenza

Milano, 41enne trovato morto in casa a Corsico: sul corpo segni di violenza

(Adnkronos) - Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato oggi in un appartamento di Corsico, nel Milanese. A quanto apprende AdnKronos, la vittima, identificata come un italiano di 41 anni con precedenti penali, presentava segni compatibili con una morte violenta. 

A far scattare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa, insospettiti dal forte cattivo odore proveniente dall'appartamento. Al momento non è stato possibile stabilire da quanti giorni l'uomo fosse deceduto. Sul caso sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Corsico, che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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