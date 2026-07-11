Udine, disperso nel fiume Tagliamento: in salvo moglie e due bimbe, una è grave

(Adnkronos) - Un uomo risulta attualmente disperso nelle acque del fiume Tagliamento nei pressi del ponte dell’autostrada A4 a Ronchis di Latisana (Udine). Questo pomeriggio, poco prima delle 16, l’uomo, la moglie e le loro due bambine si sono gettati in acqua, ma a un certo punto si sono trovati tutti in estrema difficoltà per la corrente del fiume. La donna e le bimbe sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco di Latisana, chiamati da alcuni passanti che hanno dato l'allarme, mentre ancora annaspavano nell’acqua. La mamma e le due bimbe sono state tutte e tre affidate al Suem 118 ma secondo alcune, prime informazioni, una delle due bambine sarebbe in gravi condizioni.

Una volta salvate, la donna ha informato i vigili del fuoco che all'appello mancava il marito. Per le ricerche dell’uomo da Venezia è arrivato l’elicottero Drago con a bordo due sommozzatori, da Trieste i sommozzatori del nucleo regionale di soccorso e da Portogruaro (Venezia) una squadra nautica con gommone dotato di ecoscandaglio. Le ricerche di tutte le squadre dei vigili del fuoco sono attualmente in corso a valle del punto in cui l'uomo è scomparso.