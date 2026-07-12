Trent’anni di vacanze nella Città del Muretto: riconoscimento del Comune di Alassio alla famiglia svizzera Rudaz

Nei giorni scorsi il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, ha ricevuto presso il Palazzo Comunale la famiglia Rudaz, originaria di Chalais, nel Canton Vallese (Svizzera), che da trent'anni sceglie Alassio come meta delle proprie vacanze.

Con i coniugi Stéphane e Jacqueline Rudaz e la figlia Johanna Stucky-Rudaz, era presente anche il marito Maël Stucky, che condivide con lei il legame con Alassio e la scelta della Città del Muretto come luogo di vacanza.

Nel corso dell'incontro il sindaco Melgrati ha consegnato alla famiglia una pergamena ufficiale del Comune di Alassio, accompagnata da pregevoli volumi dedicati alla città, quale segno di riconoscenza per il profondo e duraturo rapporto di amicizia con il territorio.