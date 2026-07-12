Ambiente, Carbonara: "Piattaforme offshore Eni motore di economia circolare e biodiversità"

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(Adnkronos) - "Le piattaforme offshore dell'Adriatico sono oggi un motore di sostenibilità per il territorio, perché coniugano economia circolare, occupazione e tutela della biodiversità". Ad affermarlo è Stefano Carbonara, Responsabile Distretto Centro Settentrionale di Eni, intervenendo alla Festa della Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna. "Le piattaforme sono vere e proprie isole di biodiversità, protette dalla pesca e dalla navigazione, mentre il recupero della cozza selvaggia genera occupazione stabile e valorizza una risorsa che in passato veniva considerata uno scarto. Un modello reso possibile dalla collaborazione con il territorio e con il Comune di Ravenna, che si inserisce perfettamente nel percorso della città come Capitale Italiana del Mare", ha così concluso Stefano Carbonara.