Israele, elezioni fissate: si andrà al voto il 27 ottobre

(Adnkronos) - Il presidente della commissione parlamentare della Knesset, il deputato del Likud Ofir Katz, ha annunciato che le elezioni politiche in Israele si terranno il 27 ottobre, data stabilita dalla legge, poiché l'attuale Knesset concluderà il suo mandato quadriennale questa settimana, il 17 luglio. Lo riporta il Times of Israel.

Il consulente legale della Knesset, Sagit Afik, ha aggiunto durante la discussione che l'attuale Parlamento "porterà a termine il suo mandato e non verrà sciolto", il che significa che non è necessaria alcuna legge per lo scioglimento anticipato. Sarebbero le prime elezioni che si tengono nei tempi previsti in Israele in quasi 40 anni. Inoltre, quello guidato da Benjamin Netanyahu sarebbe il primo governo a completare il suo mandato in oltre 50 anni di storia.

Ecco i principali rivali del primo ministro Benjamin Netanyahu alle elezioni del 27 ottobre:

Gadi Eisenkot, il generale

Figlio di immigrati marocchini, il sessantaseienne Gadi Eisenkot gode di un notevole sostegno popolare, soprattutto a causa della morte del figlio in combattimento durante la guerra di Gaza e di due nipoti. Con un'esperienza limitata, questo ex capo di Stato maggiore, che ha anche ricoperto il ruolo di addetto militare dei primi ministri Ehud Barak e Ariel Sharon, è entrato in politica nel 2022 insieme al centrista Benny Gantz, suo predecessore come capo dell'esercito. Mantenendo una posizione ambigua sul conflitto israelo-palestinese, ha fatto parte del gabinetto di guerra di Netanyahu tra l'ottobre 2023 e il giugno 2024, prima di dimettersi.

Fervente critico della condotta della guerra a Gaza e delle politiche del primo ministro, ha fondato il suo partito Yashar (Destra) nel settembre 2025. Questo partito riunisce personalità note per le loro posizioni di sinistra o di destra, nonché la figlia di due ostaggi di Hamas rapiti il 7 ottobre e l'ex capo dello Shin Bet (servizio segreto israeliano). Il suo stile di eloquio piuttosto lento lo distingue dalle figure più appariscenti della politica israeliana, conferendogli, secondo alcuni, un'aura di saggezza.

Naftali Bennett, il ritorno in auge

A 54 anni, questo ex imprenditore del settore tecnologico si è affermato come figura di spicco della destra nazionalista ed è diventato primo ministro. Dopo aver guidato il Consiglio di Yesha, il principale organo rappresentativo degli insediamenti nella Cisgiordania occupata, è entrato in politica all'interno del campo nazional-religioso, prima di diventare ministro dell'Istruzione e poi ministro della Difesa.

Nel 2021, sorprese tutti formando una coalizione eterogenea che abbracciava destra e sinistra, con il sostegno senza precedenti di un partito arabo-israeliano. Pose fine ai 12 anni ininterrotti di potere di Benjamin Netanyahu, ma il suo governo durò solo un anno. Dopo un periodo di ritiro, tornò alla ribalta in seguito all'attentato di Hamas del 7 ottobre 2023. Gli analisti ritengono che possa attrarre gli elettori di destra delusi da Netanyahu, ma non disposti ad aderire al centro o alla sinistra.

Sostenitore di una linea dura sulle questioni di sicurezza e contrario alla creazione di uno Stato palestinese, appare ad alcuni elettori come un'alternativa meno divisiva all'attuale primo ministro. Ex commando, è considerato da molti israeliani un uomo d'azione e sfrutta la sua alleanza con il suo ex compagno di corsa, Yair Lapid, attuale leader dell'opposizione, per raccogliere il maggior numero possibile di voti.

Yair Lapid, personaggio mediatico

Ex giornalista, presentatore televisivo di successo e poi politico, Yair Lapid è uno dei volti più noti della politica da oltre un decennio. Fondatore del partito centrista Yesh Atid nel 2012, questo sessantaduenne si è rapidamente affermato come uno dei principali oppositori di Benjamin Netanyahu.

Ministro per diverse volte, in particolare delle Finanze e poi degli Affari Esteri, ha ricoperto brevemente la carica di primo ministro nel 2022 nell'ambito dell'accordo di condivisione del potere con Naftali Bennett. Onnipresente sui social media, è un laico convinto, un sostenitore di un approccio centrista e liberale, ed è stato in particolare uno dei volti della mobilitazione contro la riforma giudiziaria che ha profondamente diviso il Paese prima del 7 ottobre 2023.

Tuttavia, Lapid fatica a ottenere consensi al di fuori della sua base di elettori urbani, laici e moderati, e pochi osservatori lo vedono vincere la carica di primo ministro da solo. Con i suoi pochi seggi e la sua alleanza con Naftali Bennett, potrebbe ritrovarsi ancora una volta nel ruolo di ago della bilancia.

Avigdor Lieberman, l'ultra-laico

Nato nella Moldavia sovietica nel 1958 e stabilitosi in Israele alla fine degli anni '70, Avigdor Lieberman è un veterano della politica israeliana. È stato capo di gabinetto di Benjamin Netanyahu e diversi osservatori gli attribuiscono un ruolo chiave nella vittoria elettorale di Netanyahu nel 1996.

Come fondatore del partito nazionalista laico Yisrael Beiteinu, inizialmente si è affidato all'elettorato russofono prima di ampliare gradualmente la sua base elettorale includendo una parte dell'ala destra. È uno dei pochi funzionari ad aver guidato tre dei principali ministeri: Affari Esteri, Difesa e Finanze.

Molto attivo sui social media, dove critica regolarmente Netanyahu con uno stile a volte provocatorio, sostiene un approccio intransigente in materia di sicurezza. Da anni invoca la coscrizione militare per gli ebrei ultraortodossi e difende una visione laica dello Stato, che a suo avviso è eccessivamente dipendente dalle richieste degli ebrei religiosi.