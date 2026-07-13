Caporalato nel cantiere dei cassoni a Vado, Pd: "Tutele e stipendi ai lavoratori, chi denuncia lo sfruttamento non sia lasciato solo"

"Esprimiamo la nostra totale, ferma e incondizionata solidarietà ai lavoratori del cantiere dei cassoni del porto di Vado Ligure, che si trovano oggi a vivere una situazione paradossale e drammatica: dopo aver avuto il coraggio di denunciare i gravissimi episodi di caporalato e sfruttamento di cui erano vittime, si ritrovano ora senza stipendio e con l’azienda di fatto irreperibile”.
Cosi commentano Roberto Arboscello, consigliere regionale Pd e vice Presidente del Consiglio Regionale della Liguria, Andrea Orlando consigliere regionale Pd e già Ministro del lavoro, Emanuele Parrinello, Segretario Provinciale del Partito Democratico di Savona, Simone Anselmo, segretario comunale Pd Savona e Alessandro Oderda, segretario Pd Vado Ligure, intervenendo sulla pesante situazione che sta colpendo le maestranze impegnate nella realizzazione dei cassoni per la nuova diga foranea.
"È inaccettabile che in un cantiere legato a una delle più grandi opere pubbliche del Paese si verifichino dinamiche di questo tipo, ed è ancora più intollerabile che l'anello più debole della catena – ovvero i lavoratori che hanno collaborato con la giustizia per ripristinare la legalità – si trovi oggi doppiamente penalizzato, privato sia della dignità del salario sia di certezze sul proprio futuro occupazionale. Chi denuncia la criminalità e lo sfruttamento deve essere protetto dallo Stato e dalle istituzioni, non abbandonato a se stesso”, aggiungono.
“Serve un intervento immediato da parte di tutti i soggetti coinvolti: pagamento immediato delle mensilità arretrate, attivando i poteri sostitutivi della stazione appaltante o i canali di garanzia previsti dalla legge. Garanzia e continuità occupazionale per tutti i 127 lavoratori coinvolti, applicando i protocolli d'intesa siglati e ricollocando le maestranze all'interno dei flussi legati alle grandi opere del territorio. Controlli serrati e trasparenza negli appalti, affinché la legalità e la sicurezza sul lavoro non siano slogan, ma precondizioni inderogabili”, sottolineano.
"Il Partito Democratico, sia a livello provinciale sia nel Gruppo consiliare regionale, si attiverà immediatamente e a ogni livello istituzionale. Chiediamo che la Regione Liguria e l'Autorità di Sistema Portuale convochino d'urgenza un tavolo con i sindacati per sbloccare i pagamenti e dare risposte immediate. Non permetteremo che questa vicenda si trasformi in una sconfitta dello Stato e della dignità del lavoro nel nostro territorio”, concludono.