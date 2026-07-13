Caporalato nel cantiere dei cassoni a Vado, Pd: "Tutele e stipendi ai lavoratori, chi denuncia lo sfruttamento non sia lasciato solo"

"Esprimiamo la nostra totale, ferma e incondizionata solidarietà ai lavoratori del cantiere dei cassoni del porto di Vado Ligure, che si trovano oggi a vivere una situazione paradossale e drammatica: dopo aver avuto il coraggio di denunciare i gravissimi episodi di caporalato e sfruttamento di cui erano vittime, si ritrovano ora senza stipendio e con l’azienda di fatto irreperibile”.

Cosi commentano Roberto Arboscello, consigliere regionale Pd e vice Presidente del Consiglio Regionale della Liguria, Andrea Orlando consigliere regionale Pd e già Ministro del lavoro, Emanuele Parrinello, Segretario Provinciale del Partito Democratico di Savona, Simone Anselmo, segretario comunale Pd Savona e Alessandro Oderda, segretario Pd Vado Ligure, intervenendo sulla pesante situazione che sta colpendo le maestranze impegnate nella realizzazione dei cassoni per la nuova diga foranea.

​"È inaccettabile che in un cantiere legato a una delle più grandi opere pubbliche del Paese si verifichino dinamiche di questo tipo, ed è ancora più intollerabile che l'anello più debole della catena – ovvero i lavoratori che hanno collaborato con la giustizia per ripristinare la legalità – si trovi oggi doppiamente penalizzato, privato sia della dignità del salario sia di certezze sul proprio futuro occupazionale. Chi denuncia la criminalità e lo sfruttamento deve essere protetto dallo Stato e dalle istituzioni, non abbandonato a se stesso”, aggiungono.

“Serve un intervento immediato da parte di tutti i soggetti coinvolti: pagamento immediato delle mensilità arretrate, attivando i poteri sostitutivi della stazione appaltante o i canali di garanzia previsti dalla legge. Garanzia e continuità occupazionale per tutti i 127 lavoratori coinvolti, applicando i protocolli d'intesa siglati e ricollocando le maestranze all'interno dei flussi legati alle grandi opere del territorio. Controlli serrati e trasparenza negli appalti, affinché la legalità e la sicurezza sul lavoro non siano slogan, ma precondizioni inderogabili”, sottolineano.

​"Il Partito Democratico, sia a livello provinciale sia nel Gruppo consiliare regionale, si attiverà immediatamente e a ogni livello istituzionale. Chiediamo che la Regione Liguria e l'Autorità di Sistema Portuale convochino d'urgenza un tavolo con i sindacati per sbloccare i pagamenti e dare risposte immediate. Non permetteremo che questa vicenda si trasformi in una sconfitta dello Stato e della dignità del lavoro nel nostro territorio”, concludono.