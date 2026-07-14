Borghetto S. Spirito, scattano le prime multe per l'ordinanza sul decoro urbano: 10 sanzioni a persone a torso nudo nei negozi

Dopo una prima fase dedicata prevalentemente all'informazione e alla sensibilizzazione, l'Amministrazione comunale di Borghetto Santo Spirito, attraverso la Polizia Locale, è passata all'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinanza sul decoro urbano.

Nei giorni immediatamente successivi all'entrata in vigore del provvedimento, gli agenti hanno privilegiato un'attività di prevenzione, distribuendo locandine informative alle attività commerciali e fornendo chiarimenti sia agli operatori sia ai cittadini e ai turisti.

Dalla scorsa settimana sono invece iniziati i controlli, con l'emissione delle prime sanzioni. In particolare, sono stati elevati 10 verbali nei confronti di persone che si trovavano a torso nudo all'interno di esercizi commerciali, comportamento vietato dall'ordinanza e contrario alle più elementari regole di convivenza civile. In diversi altri casi, gli agenti hanno semplicemente invitato gli interessati a indossare una maglietta, ottenendo un'immediata collaborazione.

Sono inoltre state contestate due sanzioni per episodi di bivacco abusivo sul territorio comunale.

"L'obiettivo dell'ordinanza - sottolinea il sindaco Giancarlo Canepa - non è quello di fare multe, ma di garantire il rispetto del decoro urbano e delle regole della civile convivenza. Borghetto Santo Spirito è una località turistica che accoglie migliaia di persone ogni estate e tutti, residenti e visitatori, sono chiamati a contribuire con comportamenti rispettosi degli spazi pubblici e delle attività commerciali".

L'attività di controllo proseguirà per tutta la stagione estiva. Particolare attenzione sarà riservata anche ai comportamenti dei proprietari di cani che non rispettano gli obblighi previsti dall'ordinanza, a tutela dell'igiene, della sicurezza e del decoro degli spazi pubblici.

L'Amministrazione comunale rinnova pertanto l'invito a cittadini e turisti a rispettare le semplici regole previste dall'ordinanza, affinché Borghetto Santo Spirito possa continuare a presentarsi come una località ordinata, accogliente e rispettosa di tutti.