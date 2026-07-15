Murialdo, il Premio Letterario Oratorio di Sant’Agostino cresce: 93 opere in gara e 12 finalisti

Si è chiusa con successo la seconda edizione del Premio Letterario Nazionale Oratorio di Sant’Agostino. Alla mezzanotte del 5 luglio sono scaduti ufficialmente i termini per la presentazione delle opere e la giuria ha completato il lavoro di valutazione, consegnando alla direttrice del Premio, Giuliana Balzano, l’esito delle votazioni. Nella serata del 10 luglio sono stati annunciati i titoli degli elaborati finalisti.

Un’edizione che conferma la crescita e il radicamento dell’iniziativa nel panorama culturale locale, con una partecipazione significativa soprattutto nella categoria Adulti, capace di raccogliere 59 autori per un totale di 93 opere presentate: 58 racconti e 35 poesie.

Per la sezione Racconti della categoria Adulti, la giuria ha selezionato come finalisti gli elaborati Dammi il tempo, Io che sono Rita, La colpa, La provvidenza, Lettera dagli abissi e Un passo indietro. Nella sezione Poesie, invece, proseguono il loro percorso verso la fase finale le opere Aggrappata al tacere, Come una fiamma accesa, Coralli rossi, Il sagrestano del tempo, Jouami e La brina sui campi di pianura.

Accanto alla partecipazione degli adulti, il Premio ha riservato un’attenzione particolare ai giovani autori. La categoria Ragazzi ha visto la presenza di tre concorrenti, che hanno presentato complessivamente tre lavori: un racconto e due poesie. Un piccolo numero, ma dal grande valore simbolico, che testimonia come la scrittura continui a rappresentare uno spazio di espressione e crescita anche per le nuove generazioni.

L’iniziativa è promossa dall’associazione "Murialdo: Arte e Storia", in collaborazione con il Comune di Murialdo, e gode del patrocinio della Provincia di Savona. Un progetto che negli anni punta a diventare un punto di riferimento per chi ama raccontare, attraverso la parola scritta, emozioni, memorie e visioni del mondo.

Fondamentale anche il contributo del territorio. A sostenere il Premio sono stati Farmacia Meinero, Drysolutions, Macelleria di Massimo, Murus Altus Bikers e Il Ciabot dei Minini, insieme ad Assicurazioni Generali, che ha rinnovato il proprio sostegno all’iniziativa.

Il riconoscimento degli organizzatori va in particolare a Giuliana Balzano, direttrice del Premio, per il lavoro svolto nella gestione della manifestazione e nel coordinamento delle diverse fasi del concorso.

"La scrittura è un gesto di coraggio", ha spiegato Balzano nel tracciare un bilancio della fase di iscrizione. Perché affidare un proprio testo al giudizio degli altri significa mettere in gioco una parte profonda di sé. "Chi scrive sa quanto possa essere difficile lasciare andare una propria opera, ma proprio questo passaggio può trasformarsi in un momento liberatorio".

La direttrice ha ricordato il valore terapeutico della parola: la scrittura come una sorta di “medicina” capace di rallentare il respiro, colmare i vuoti e contrastare il senso di isolamento. Un pensiero speciale è stato rivolto ai tre giovani partecipanti e alle loro famiglie, che hanno scelto di sostenere il loro talento. "In un tempo dominato spesso dall’apparenza e dalla ricerca di visibilità, il gesto di affidarsi a un foglio bianco assume un significato ancora più profondo. La scelta di scrivere, prima ancora che di mostrarsi, diventa un atto di autenticità", conclude.

Ora il Premio guarda alla fase conclusiva: l’attesa del verdetto finale e della cerimonia di premiazione, dove saranno celebrati gli autori capaci di trasformare parole e immaginazione in storie da condividere.