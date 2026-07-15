Foscolo (Lega): "La Regione promuove iniziative per celebrare 130° anniversario nascita Presidente Pertini"

"L’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato all’unanimità il mio ordine del giorno che impegna la Giunta Bucci a promuovere iniziative che ricordino i 130 anni della nascita del Presidente della Repubblica Sandro Pertini (nato a Stella il 25 settembre 1896), anche in collaborazione con il Comune di Stella, la Provincia di Savona, l’Associazione Sandro Pertini e le Istituzioni scolastiche e culturali del territorio". Cosi commenta il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.

"Inoltre, l’ordine del giorno della Lega prevede di coinvolgere gli Istituti della Resistenza e dell’Età contemporanea presenti in Liguria affinché valorizzino, anche nell’ambito delle risorse regionali già attribuite, la figura del Presidente Pertini attraverso eventi, mostre, convegni e manifestazioni. Sandro Pertini, che ha mantenuto per tutta la sua vita un legame indissolubile con la Liguria e in particolare il Savonese, ha rappresentato e continua a rappresentare uno dei simboli più alti dell’unità nazionale e della difesa dei valori democratici. Il Comune di Stella custodisce la casa natale del Presidente, oggi adibita a casa museo, che è di proprietà del patrimonio immobiliare di Regione Liguria".

"La ricorrenza dei 130 anni dalla nascita offre un’occasione unica per promuovere il marketing territoriale e il turismo culturale in Liguria, focalizzando l’attenzione sull’entroterra savonese e sui luoghi istituzionali della Regione Liguria", conclude.