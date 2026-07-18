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Cronaca | 18 luglio 2026, 19:45

Scontro auto-moto a Sassello: motociclista in codice rosso al Santa Corona

L'incidente, poco prima delle 16, lungo la Sp 49

Scontro auto-moto a Sassello: motociclista in codice rosso al Santa Corona

Un incidente stradale, che ha coinvolto un'auto e una moto, si è verificato nel pomeriggio, poco prima delle 16, lungo la Sp 49 a Sassello.

Immediato l’intervento della centrale operativa del 112, che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Sassello, l’automedica e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e la messa in sicurezza dell’area. Necessario anche l'intervento dell'elisoccorso Grifo.

Una persona, il conducente del mezzo a due ruote, è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Redazione

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