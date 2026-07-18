Pietra Ligure, successo per la Grande serata di beneficenza in Piazza San Nicolò (FOTO)

Grande successo ieri sera in Piazza San Nicolò, a Pietra Ligure, per la Grande serata di beneficenza promossa dalle associazioni Il Sorriso di Benedetta ODV e CRESC.I ODV, iniziativa nata con l'obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dei progetti solidali portati avanti dalle due realtà del territorio.

La manifestazione, condotta da Mario Mesiano, ha richiamato un numeroso pubblico nella centralissima piazza pietrese. Ospite d'onore della serata il comico Gianpiero Perone, tra i volti più noti della comicità italiana grazie alle sue partecipazioni a programmi di successo come Zelig e Colorado, che ha conquistato il pubblico con la sua ironia e i suoi personaggi più celebri, tra cui il celebre "Principe Cacca", diventato negli anni uno dei preferiti anche dai più giovani.

Non poteva mancare inoltre la musica, con il Gran Concerto della Babilonia Ethnic Band che ha proposto un coinvolgente viaggio tra le hit più amate degli ultimi decenni.

L'intero ricavato della serata sarà destinato a sostenere i progetti solidali delle due associazioni organizzatrici, confermando il valore sociale dell'iniziativa oltre al suo successo sul piano dell'intrattenimento.

Al termine dell'evento gli organizzatori hanno espresso grande soddisfazione per l'ampia partecipazione di pubblico e per la generosa risposta dimostrata dai presenti, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione e al sostegno delle attività benefiche promosse da Il Sorriso di Benedetta ODV e CRESC.I ODV.