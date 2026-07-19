Calcio | È morto Italo Ghizzardi: protagonista con il Savona e nello staff del Genoa di Bagnoli

È scomparso ieri Italo Ghizzardi, ex portiere e allenatore, a poche ore dalla morte di Osvaldo Bagnoli, con il quale aveva condiviso la storica avventura europea del Genoa.

Nato a Verona nell'ottobre del 1937, Ghizzardi disputò 41 partite in Serie A con le maglie di Verona, Bari e Mantova. Nel 1967 approdò al Savona, città nella quale nacque anche il figlio Manuel, rimanendo in biancoblù per quattro stagioni. Con 123 presenze divenne uno dei punti di riferimento della squadra, prima di chiudere la carriera da calciatore con il Casale.

Appesi i guanti al chiodo intraprese il percorso da allenatore, iniziando dalla Novese e tornando successivamente a Savona. Nella stagione 1985-1986 fu chiamato dalla Cairese, subentrando a campionato in corso sulla panchina gialloblù.

Negli anni successivi entrò a far parte dello staff del Genoa come preparatore dei portieri al fianco di Osvaldo Bagnoli, contribuendo alla stagione che portò i rossoblù fino alla semifinale di Coppa UEFA. In seguito ricoprì lo stesso ruolo anche a Savona e Imperia.

Con la scomparsa di Ghizzardi il calcio ligure perde una figura apprezzata per competenza, professionalità e riservatezza, capace di lasciare un ricordo profondo in tutte le piazze in cui ha lavorato.

Il funerale verrà celebrato lunedì 20 luglio alle 15.00 nella chiesa parrocchiale di N.S. della Concordia ad Albissola Marina.