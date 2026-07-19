Tour de France, brutta caduta per Vingegaard, costretto al ritiro

(Adnkronos) -

Jonas Vingegaard costretto al ritiro nel Tour de France. Il corridore danese della Visma Lease a Bike, è caduto a poco più di 20 km dal traguardo della quindicesima tappa, la Champagnole-Plateau de Solaison di 183,9 km. Una brutta caduta che lo ha costretto a lasciare il Tour per una sospetta frattura della clavicola. Coinvolti nella caduta anche Kuss, Del Toro ed Hindley che sono riusciti a riprendere la gara.

Vingegaard, due volte vincitore del Tour, in questa edizione era secondo nella classifica generale con un distacco di +4'30'' dalla maglia gialla Tadej Pogacar.