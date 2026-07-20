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| 20 luglio 2026, 08:25

Argentina, Scaloni scoppia a piangere e abbandona conferenza

Argentina, Scaloni scoppia a piangere e abbandona conferenza

(Adnkronos) -

Lionel Scaloni piange al termine della finale dei Mondiali 2026. Il ct dell'Argentina è stato battuto dalla Spagna per 1-0 ai tempi supplementari nell'ultimo atto della rassegna iridata andata in scena in Stati Uniti, Messico e Canada e a fine partita non è riuscito a trattenere le lacrime, in un misto di tristezza e commozione. 

Durante la conferenza stampa, rispondendo a una domanda sul futuro della Nazionale, Scaloni ha iniziato a commuoversi parlando del gruppo che si è formato durante il suo ciclo e che dirà addio ad alcuni dei suoi pilastri, in primis Lionel Messi. 

"Questo è un gruppo fantastico, che non è facile da formare", ha detto Scaloni, con la voce rotta dal pianto, che è poi scoppiato durante la conferenza stampa. Il ct ha iniziato a piangere, con le lacrime incontrollabili e ha dovuto abbandonare la sala stampa chiudendo con un: "Mi dispiace". 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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