Borghetto, teatro nel Borgo, gli Oblivion protagonisti del terzo appuntamento all'Arena Vittoria

Grande attesa venerdì 24 luglio per il terzo appuntamento della rassegna “Teatro nel Borgo”, all’Arena Cinema Vittoria di Via Marexiano. Alle ore 21:30 arriva lo spettacolo comico-musicale “Oblivion Collection” un distillato artistico degli Oblivion, i cinque interpreti più poliedrici della scena teatrale e musicale italiana. Cinque voci e una chitarra, il trionfo della parodia, i pezzi più divertenti della collezione Oblivion racchiusi in 90 minuti. É questo che ci si deve aspettare da Oblivion Collection, la playlist di Alta Rotazione del gruppo, un racconto fatto di canzoni sì, ma di canzoni degli altri.

Nella selezione ci saranno alcuni contenuti speciali in edizione limitata: brani dei loro maestri virtuali che eseguiranno per intero senza nemmeno cambiare le parole. Un vero e proprio shock al quale nessuno è pronto. A metà tra un concerto e una chiacchierata, gli Oblivion diventeranno davanti ai vostri occhi i cinque dei Promessi Sposi in 10 minuti, i cinque gradi di separazione tra i Queen e Gianni Morandi, i cinque delle parodie sanremesi e i cinque dell’Ave Maria Remix. Riuscendo comunque a mantenere lo status di cinque cialtroni. Gli Oblivion si incontrano nel 2003 a Bologna.

Trascorrono anni intensi spesi nel teatro di rivista e nei musical, poi nel 2009 diventano notissimi al grande pubblico grazie al loro video su YouTube I Promessi Sposi in 10 minuti, micro-musical visto ed emulato da milioni di utenti.

Da quel momento iniziano lunghi tour teatrali con gli spettacoli: Oblivion Show e Oblivion Show 2.0. Il Sussidiario (2011), regia di Gioele Dix; Othello, la H è muta con la consulenza registica di Giorgio Gallione (2013); Oblivion.zip (2014);The Human Jukebox, con la consulenza registica di Giorgio Gallione (2015); La Bibbia riveduta e scorretta (2018), Oblivion Rhapsody (2021) e Tuttorial (2023) regia di Giorgio Gallione. Gli Oblivion affiancano alla loro attività teatrale e sul web – dove pubblicano a ritmo costante i loro celebri mashup e parodie – la presenza in trasmissioni tv e radio, dove si esibiscono con i loro must. In particolare, fanno parte del cast di Zelig (Canale 5, 2011, 2023) e Onlyfun (Nove, 2021, 2022, 2024). Teatro nel Borgo torna mercoledì 12 agosto alle ore 21.30 con Paolo Hendel in “Tempi Moderni”. Gli spettacoli sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti a sedere. Non occorre prenotare.