Le Vele Alassio: quattro eventi per vivere una settimana di emozioni!

Alassio è pronta a vivere un'altra settimana di grande musica e divertimento grazie al ricco calendario di eventi firmato Le Vele, punto di riferimento della nightlife della Riviera.



Giovedì 23 luglio — ore 23:00 — MAMACITA

Ad aprire il programma, giovedì 23 luglio dalle ore 23:00, sarà il coinvolgente party di Mamacita, uno dei format più celebri della nightlife italiana. Uno show che fonde Reggaeton, Hip Hop, Trap e Urban in una serata capace di coinvolgere un pubblico sempre numeroso, trasformando la pista in un'esplosione di energia e divertimento.



Promozioni dell'evento:

- Ticket d’ingresso: € 25,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 30,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Venerdì 24 luglio — ore 23:00 — FEELINGS

Venerdì 24 luglio, a partire dalle ore 23:00, andrà in scena Feelings, il party dedicato alle sonorità Afro House e Indie Dance. Grande protagonista della serata sarà Demayä, artista belga tra i nomi più interessanti della nuova scena internazionale. Le sue produzioni, sostenute da alcuni dei più importanti DJ del panorama mondiale, si distinguono per un sound elegante che fonde influenze afro, melodie profonde e ritmi coinvolgenti, rendendolo uno degli artisti più richiesti nei club e nei festival internazionali. Al suo fianco salirà in consolle Mel Bundo, DJ e producer apprezzato per la capacità di creare set dinamici e ricchi di contaminazioni elettroniche. A completare la line-up sarà il DJ resident Francis Key, punto di riferimento delle notti firmate Feelings, protagonista con il suo stile raffinato e coinvolgente.



Promozioni dell'evento:

- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora

dall'apertura dell'evento.

- Ticket d’ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 20,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l’01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Sabato 25 luglio — ore 23:00 — STYLHERTZ

Sabato 25 luglio, dalle ore 23:00, sarà la volta di Stylhertz – “Where Music Meets Style”, il format che coniuga musica, eleganza e lifestyle. Headliner della serata sarà Nicolas Monier, DJ e producer francese conosciuto per le sue performance raffinate, perfettamente in linea con l'identità esclusiva dell'evento. Insieme a lui tornerà in consolle Francis Key, protagonista di una notte in cui anche il dress code contribuirà a creare un'atmosfera di classe: per gli uomini è infatti gradita la camicia.



Promozioni dell'evento:

- Ingresso gratuito per tutte le donne in lista durante la prima

mezz'ora dall’apertura dell’evento.

- Ticket d’ingresso: € 25,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 30,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:00: € 50,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro le 00:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Domenica 26 luglio — ore 16:00 — CHANGE YOUR MIND — DAYTIME

Gran finale domenica 26 luglio con il daytime di Change Your Mind, in programma dalle ore 16:00, appuntamento ormai diventato un punto di

riferimento per gli appassionati di musica elettronica. A guidare la line-up saranno i Mason Collective, collettivo britannico capace di distinguersi per set dal forte impatto sonoro e per una ricerca musicale che spazia tra House, Minimal e groove contemporanei. Ad accompagnarli ci saranno Frank Storm, il duo Proudly People e il coinvolgente b2b tra Ale Trn e Madjo, per un lungo viaggio musicale che accompagnerà il pubblico dal pomeriggio fino a notte inoltrata.



Promozioni dell'evento:

- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora

dall'apertura dell'evento.

- Ticket (1st Release): € 15,00 / Ticket (2nd Release): € 20,00 / Ticket

(3rd Release): € 25,00 / Ticket (4th Release) - € 35,00. Acquistabile

online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 17:00: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro le 18:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Quattro appuntamenti, quattro atmosfere diverse e un unico palcoscenico:

Le Vele Alassio si conferma, anche questa settimana, una delle destinazioni imprescindibili dell'estate italiana per chi è alla ricerca di musica di qualità, grandi emozioni e ospiti di livello internazionale.



Le Vele Alassio è attenta al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore dell’accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.



È consigliata la prenotazione per usufruire di agevolazioni sull’ingresso, con priorità riservata ai clienti con tavolo, così da garantire la migliore esperienza possibile.



Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







Le Vele Alassio presents Mamacita - Thursday, 23rd July 2026



Le Vele Alassio vi aspettano ogni Giovedì d'estate con Mamacita!!



Thursday, 23rd July 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA

Summer Tour 2026



IN CONSOLLE



MAMACITA Crew

Andrea Pellizzari

Davare Wagwan

Rayden



PERFORMERS: Mamacita Dancers

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-thursday-23rd-july-2026/238562/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Feelings - Friday, 24th July 2026



Come to Feel the Rhythm!



Friday, 24th July 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

FEELINGS



LINE UP

Demayä

Mel Bundo

Francis Key



DETAILS

- Dress Code: Elegant & Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante & Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-feelings-friday-24th-july-2026/238656/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Stylhertz - Saturday, 25th July 2026



Where music meets style!



Saturday, 25th July 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

STYLHERTZ



LINE UP

Nicolas Monier

Francis Key



DETAILS

- Dress Code: Stylish

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Stylish

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-stylhertz-saturday-25th-july-2026/238757/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Change Your Mind Daytime - Sunday, 26th July 2026



Sunday, 26th July 2026

From 4pm to 11pm



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Daytime



LINE UP

MASON COLLECTIVE

FRANK STORM

Proudly People

Ale Trn b2b Madjo



DETAILS

- Dress Code: Savage / Flowers

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Savage / Flowers

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-change-your-mind-daytime-sunday-26th-july-2026/238972/channel/le-vele







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721