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| 21 luglio 2026, 19:23

Roma, lite fra stranieri con lancio di pietre: danneggiate sette auto e un'abitazione

Roma, lite fra stranieri con lancio di pietre: danneggiate sette auto e un'abitazione

(Adnkronos) - Una lite finita con il lancio di pietre è avvenuta a piazza Mastai, nel cuore del rione romano di Trastevere. Protagonista una coppia di cittadini stranieri senza fissa dimora, che al culmine della litigata hanno staccano pezzi di pietra dal pavimento della piazza colpendo sette auto e la finestra di una casa al primo piano, all'interno della quale si trovavano una mamma con il figlio di 6 anni: la donna fa appena in tempo a chiudere la finestra prima che il vetro finisca in frantumi. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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