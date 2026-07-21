Si ritira l'arbitro Taylor 'incubo dei romanisti': "Pressione intensa e attenzione costante"

(Adnkronos) - L'arbitro di calcio inglese Anthony Taylor ha annunciato il suo ritiro con effetto immediato, una volta terminati i Mondiali 2026, sottolineando l'impatto dell'intensa pressione del ruolo. Taylor, 47 anni, ha avuto una carriera ventennale, con 831 partite, la sua ultima delle quali è stata la vittoria per 1-0 della Spagna contro il Portogallo negli ottavi di finale dei Mondiali, il 6 luglio. Prima di diventare arbitro professionista, lavorava come agente penitenziario ed è stato inserito per la prima volta nella lista della Football League all'inizio della stagione 2006-07. La promozione in Premier League è arrivata nel 2010, dove ha diretto 432 partite della massima serie inglese e ha arbitrato tutte le principali finali di coppa nazionale.

Complessivamente, ha arbitrato 668 partite nel calcio professionistico inglese. Ne saranno contenti i tifosi della Roma, visto che era 'l'incubo dei romanisti'. Noto in Italia soprattutto per aver arbitrato la finale di Europa League del 2023 fra Siviglia e Roma, con le innumerevoli critiche piovutegli addosso da parte dell'allora tecnico giallorosso José Mourinho, che lo aveva atteso nel parcheggio, per gli episodi durante la partita a sfavore dei capitolini. "Arbitrare ai massimi livelli è stato un immenso privilegio, ma la pressione è intensa e l'attenzione è costante. È giunto il momento di farmi da parte e guardare avanti verso il prossimo capitolo della mia carriera", ha detto Taylor attraverso l'organismo arbitrale "Pro Ref".

L'arbitro, originario di Wythenshawe, che figurava nell'elenco degli ufficiali di gara della FifaA da 14 anni, era stato selezionato anche per i Mondiali del 2022 e per gli Europei del 2020 e del 2024. Complessivamente, ha arbitrato 163 partite internazionali. Taylor era stato anche inserito nella rosa dei candidati per arbitrare la finale dei Mondiali del 2022, ma è stato escluso a causa delle tensioni politiche tra l'Inghilterra e l'Argentina, finalista del torneo. Howard Webb, responsabile degli arbitri presso Pro Ref, ha dichiarato: "Anthony ha dato un contributo fantastico al calcio per molti anni, sia a livello nazionale che internazionale. Gli è stata ripetutamente affidata la direzione delle partite più importanti. Lo ringraziamo per il suo immenso contributo al calcio e gli auguriamo ogni successo per il prossimo capitolo della sua carriera".