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| 21 luglio 2026, 18:19

Tour de France, Evenepoel vince la cronometro della 16a tappa, Pogacar resta in maglia gialla

Tour de France, Evenepoel vince la cronometro della 16a tappa, Pogacar resta in maglia gialla

(Adnkronos) -

Remco Evenepoel ha vinto la cronometro della 16esima tappa del Tour de France, di 26.1 km da Evian Les-Bains a Thonon Les-Bains. Il campione belga della Red Bull-Bora-Hansgrohe si è imposto con il crono di 32'19"33 davanti alla maglia gialla Tadej Pogacar dell'UAE Emirates XRG staccato di +0.28". Si tratta del secondo successo consecutivo per lui visto che si è imposto anche prima del giorno di riposo,  

Terzo posto per il danese Mattias Skjelmose della Lidl-Trek a +1'04". Pogacar resta leader e maglia gialla con 4'32" sul capitano della Bora. Subito dietro c'è quarto Paul Seixas e quinto a +1’16’’ Isaac Del Toro a +1’21’’, mentre chiude con un ottimo sesto posto l'italiano Mattia Cattaneo (Red Bull-Bora-Hansgrohe), a +1'42" ma a lungo in testa alla corsa, mentre Filippo Ganna ha chiuso all’11° posto a 2’06”.

 

Domani è in programma la tappa numero 17, da Chambery a Voiron di 174.7 km. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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