 / 

| 21 luglio 2026, 18:22

Tumori, Net: Colao (Css), 'grazie a recettore specifico possibile diagnosi tempestiva e terapia personalizzata'

Tumori, Net: Colao (Css), 'grazie a recettore specifico possibile diagnosi tempestiva e terapia personalizzata'

(Adnkronos) - "I tumori neuroendocrini - Net esprimono praticamente sempre un recettore che appartiene alla famiglia dei recettori dei neurotrasmettitori, quindi li possiamo individuare e visualizzare" andando a cercare questo recettore, "utile non solo per una diagnosi tempestiva, ma anche per una terapia che diventerà sempre più personalizzata". Lo ha detto Annamaria Colao, vicepresidente Css - Consiglio superiore di sanità e direttrice di Endocrinologia, diabetologia, andrologia e nutrizione dell'università Federico II di Napoli, partecipando oggi al Senato a Roma all'incontro "Tumori neuroendocrini, oltre la rarità: dai reali bisogni alle possibili soluzioni", promosso dal senatore Guido Quintino Liris con il supporto non condizionante di Ipsen. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium