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| 21 luglio 2026, 20:41

Udine, si tuffa nel Tagliamento e non riemerge: ricerche in corso

Udine, si tuffa nel Tagliamento e non riemerge: ricerche in corso

(Adnkronos) - Su richiesta dei carabinieri, che hanno ricevuto una segnalazione da un passante che ha riferito di aver visto un giovane tuffarsi dal ponte sul fiume Tagliamento, tra Latisana e San Michele al Tagliamento, senza però vederlo riemergere, dalle 18.30 di stasera i vigili del fuoco di Udine e Venezia stanno battendo tutta l'area circostante il luogo della segnalazione alla ricerca del ragazzo.  

Al momento sono impegnate squadre di Latisana, Lignano e della sede centrale di Udine che stanno operando sul letto del fiume con tre imbarcazioni, soccorritori acquatici e squadre di ricerca a terra. Venezia ha mandato una squadra da Portogruaro e l'elicottero Drago 149 che sta sorvolando il corso d'acqua con a bordo due sommozzatori. Contestualmente i carabinieri stanno verificando la segnalazione e cercano altri testimoni che abbiano assistito al fatto. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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