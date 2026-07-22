Alassio, domenica 26 luglio torna il concerto all'alba sul molo

Domenica 26 luglio alle ore 5:15, il Pontile Mario Bestoso farà da suggestiva cornice al concerto all’alba “ROCKisWOMAN”, promosso dall'Assessorato al Turismo del Comune di Alassio.

Il programma musicale, proposto dal Gruppo Caronte nell’ambito dei propri itinerari musicali, prevede una scaletta composta da brani pop e rock costruita attorno a celebri nomi femminili, spaziando dal repertorio internazionale ai grandi successi della musica italiana. Tra i titoli in programma, Layla di Eric Clapton, Michelle dei Beatles, Angie dei Rolling Stones, Mandy di Barry Manilow, Sally di Vasco Rossi, Gloria di Van Morrison e Umberto Tozzi e Per Elisa di Beethoven.

A esibirsi saranno Alberto Martinelli al violino, Gabriele Miglioli al violoncello e Luigi Signori al pianoforte e alla voce.

A rendere ancora più speciale la cornice dell’evento sarà anche la presenza, sul Pontile Bestoso, della scultura monumentale L’amore genera vita di Andrea Roggi, esposta fino al 6 novembre nell’ambito del Festival Ligyes 2026.

Accesso libero.