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Eventi | 22 luglio 2026, 08:38

Pietra Ligure, la musica della banda più antica d’Italia risuona al Santuario del Soccorso

La Società Filarmonica Guido Moretti 1518 protagonista del secondo appuntamento estivo: in programma brani di Bizet, Čajkovskij, Strauss, Verdi e Prokof’ev diretti dal maestro Paolo Gazzano

Pietra Ligure, la musica della banda più antica d’Italia risuona al Santuario del Soccorso

Sarà il Santuario Nostra Signora del Soccorso di Pietra Ligure a ospitare mercoledì 5 agosto, alle 21.30, il secondo appuntamento estivo con la Società Filarmonica Guido Moretti 1518, considerata la banda più antica d’Italia.

Sul palco un programma dedicato ai grandi protagonisti della musica classica e sinfonica, con brani di Bizet, Čajkovskij, Strauss, Fučík, Prokof’ev e Verdi. A dirigere la serata sarà il maestro Paolo Gazzano.

L’evento sarà presentato da Marisa Aicardi e Massimo Boragno e offrirà al pubblico un viaggio musicale tra celebri pagine del repertorio internazionale, nella suggestiva cornice del santuario pietrese.

Redazione

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