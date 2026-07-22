Liste d’attesa, Frascatore: “In Liguria inversione di tendenza, i risultati stanno arrivando”

I dati Agenas sul primo semestre del 2026 confermano il miglioramento della Liguria sul fronte delle liste d’attesa. Con l’82,9% delle prime visite specialistiche effettuate entro i tempi di garanzia, la regione ha guadagnato circa venti punti percentuali rispetto al 2025, facendo registrare l’incremento più alto in Italia. Per gli esami diagnostici, invece, la percentuale delle prestazioni erogate nei tempi previsti raggiunge l’85,8%.

A intervenire dopo le polemiche sollevate dal Partito Democratico e dal centrosinistra è Marco Frascatore, presidente della commissione Sanità e capogruppo di Orgoglio Liguria-Bucci Presidente. “È in atto un’inversione di tendenza nella sanità ligure e, come tutte le inversioni di tendenza, ha bisogno di tempo per consolidarsi e produrre risultati sempre più evidenti. Negare questo dato significa non voler guardare la realtà”, dichiara Frascatore.

Il consigliere richiama il lavoro portato avanti dal presidente della Regione Marco Bucci e dall’assessore alla Sanità Massimo Nicolò per aumentare l’offerta delle prestazioni, migliorare l’organizzazione del sistema sanitario e ridurre progressivamente i tempi di attesa. “Il presidente Bucci e l’assessore Nicolò hanno più volte illustrato il lavoro che si sta portando avanti per affrontare una delle principali criticità del sistema sanitario, con interventi concreti e una strategia che punta ad aumentare l’offerta, migliorare l’organizzazione e ridurre progressivamente i tempi di attesa. È un percorso che non può essere giudicato attraverso la pura propaganda politica”.

Frascatore sottolinea quindi il contributo dei professionisti impegnati ogni giorno nelle strutture sanitarie liguri. “Il dato più importante è che dietro ogni miglioramento ci sono il lavoro, la professionalità e l’impegno quotidiano di migliaia di persone. Medici, infermieri, operatori sanitari, tecnici, personale amministrativo, dirigenti e tutti i professionisti della sanità ligure stanno lavorando ogni giorno per garantire risposte ai cittadini e a loro va il mio personale ringraziamento”.

Secondo il presidente della commissione Sanità, le critiche delle opposizioni offrirebbero una rappresentazione incompleta della situazione, senza riconoscere i progressi compiuti. “Spiace constatare che il Partito Democratico e il centrosinistra continuino a proporre una narrazione parziale e ideologica, che sembra avere come unico obiettivo quello di denigrare e negare qualsiasi miglioramento. Si può e si deve discutere delle criticità ancora presenti, perché nessuno pensa che i problemi siano magicamente risolti, ma una cosa è chiedere di fare di più, un’altra è sostenere che nulla stia cambiando. È un insulto per tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore”.

Frascatore invita quindi maggioranza e opposizione a superare la contrapposizione politica su un tema centrale come quello della salute. “Le persone hanno bisogno dell’impegno di tutti e non di una continua contrapposizione politica. La sanità non può avere un colore: deve essere il terreno sul quale maggioranza e opposizione, istituzioni e professionisti lavorano per dare risposte concrete ai cittadini”.

“Il nostro compito - conclude - è continuare a lavorare, correggere ciò che non funziona, rafforzare ciò che sta dando risultati e accompagnare questa inversione di tendenza fino a renderla sempre più solida, garantendo risposte e servizi a tutti. I cittadini stanno iniziando a riscontrare questo cambiamento, ma dobbiamo fare ancora di più perché nessuno deve rimanere escluso. La salute è la cosa più importante ed è esattamente la direzione che Regione Liguria sta seguendo”.