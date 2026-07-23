Sport e solidarietà, la Corsa del Mare dona 3.192 euro al Gaslini

Una corsa che ha lasciato il segno non solo sul percorso, ma anche nella vita di chi ogni giorno affronta una sfida ben più importante.

La Corsa del Mare, tra gli eventi più partecipati di Un Mare di Fitness, ha permesso di raccogliere 3.192 euro che saranno destinati all'Istituto Giannina Gaslini di Genova per l'acquisto di apparecchiature destinate al reparto di Neuro-Oncologia Pediatrica. Il risultato è stato possibile grazie alla partecipazione di centinaia di adulti, bambini e famiglie che hanno scelto di correre o camminare trasformando un momento di sport in un concreto gesto di solidarietà.

L'iniziativa è nata dalla collaborazione tra l'organizzazione di Un Mare di Fitness, l'Associazione Rachele Franchelli APS – Uno Sguardo Senza Confini, Fabrizio Fattor, promotore del progetto Sixty for Good, e l'ASD Albenga Runners, unendo energie e sensibilità attorno a un obiettivo comune.

«La risposta del pubblico è stata straordinaria. Ogni iscrizione, ogni passo e ogni sorriso hanno contribuito a raggiungere un traguardo che va ben oltre quello sportivo. Questa raccolta fondi dimostra come lo sport possa diventare un autentico strumento di solidarietà e di vicinanza verso chi ha più bisogno - commentano gli organizzatori. L'iniziativa conferma la vocazione di Un Mare di Fitness a promuovere il benessere, la partecipazione e l'inclusione, dimostrando che lo sport può essere anche un motore di generosità capace di coinvolgere un intero territorio. Un ringraziamento speciale va alle numerose attività del territorio che hanno creduto nel valore del progetto e lo hanno sostenuto con entusiasmo: TARGET ALBENGA - JUST PROTEIN ALASSIO / ALBENGA - PEIRANO BEVANDE ALBENGA - CAFFÈ NOIR - ALBENGA RUNNERS - NINART ACADEMY - PALESTRE 2SIDE ALBENGA - ALASSIO WAVE WALKING – FESTIVAL DES GLACES – LA GENOVESE CAFFE’. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno preso parte alla Corsa del Mare, agli amici, ai familiari, ai volontari e a chi ha contribuito anche solo con una donazione. Ogni gesto ha avuto un ruolo fondamentale nel successo dell’iniziativa. Un doveroso grazie va anche al Comune di Albenga che come sempre e sostiene crede in questo progetto, sostenendolo concretamente e rendendone possibile la realizzazione logistica e organizzativa. Ancora una volta è stato dimostrato che, quando una comunità corre nella stessa direzione, ogni traguardo diventa possibile".