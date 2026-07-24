Piazza Vittorio Veneto, Alluto (Pd Varazze): "Occorre coinvolgere i cittadini e le varie categorie durante le fasi di progettazione. La città è di tutti e non solo di chi amministra"

"Sindaco non voglio entrare in merito alle vicende riguardanti la Piazza: ormai occorre aspettare l'iter previsto dalla giustizia. Però vorrei solo suggerire di iniziare ad utilizzare i metodi previsti dall'urbanistica partecipata come stanno facendo molti comuni tra i quali Savona: occorre coinvolgere i cittadini e le varie categorie economiche e sociali durante le fasi di progettazione preliminare perché la città è di tutti e non solo di chi amministra".

Il segretario del Pd di Varazze Giulio Alluto risponde alle dichiarazioni del primo cittadino di Varazze Luigi Pierfederici dopo il ricorso presentato al Tar da una coppia di residenti sull'annullamento del progetto di Piazza Vittorio Veneto e la conseguente decisione adottata dal giudice prima dell'udienza del prossimo 5 agosto. "In merito al provvedimento adottato dal Tribunale Amministrativo Regionale relativo all'intervento di riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto, l'Amministrazione comunale ritiene opportuno precisare che la sospensione cautelare del cantiere disposta non rappresenta in alcun modo una bocciatura del progetto o delle opere previste" aveva spiegato il Sindaco.

"Ero presente lo scorso luglio in consiglio comunale durante la discussione del progetto: la sala del consiglio comunale era veramente 'affollata' da cittadini e da liberi professionisti locali (architetti, agronomi ed esperti di arte). Forse era un segnale di richiesta di partecipazione. Giusto? In realtà tutto è andato avanti come stabilito da voi amministratori. Ultima osservazione: non lamentarti riguardo l'utilizzo dei social perché vengono ormai usati da tutti dal Presidente americano alla Meloni e forse anche dal Sindaco e Vicesindaco di Varazze" ha continuato Alluto.

"Anche questo utilizzo dei social da parte dei cittadini è una richiesta di partecipazione. Cosa dici? Anche perché non esiste più attualmente a Varazze un luogo fisico dove confrontarsi democraticamente in presenza. Un tempo si poteva nella sala congressi del palazzetto dello Sport" conclude l'esponente dem.