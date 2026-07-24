Albenga, pedone investito da un furgone: codice rosso

Incidente stradale questa mattina in regione Torre Pernice ad Albenga. L’allarme è scattato poco dopo le 11.30, quando, secondo le prime informazioni, un furgone ha investito un pedone che si trovava lungo la strada.
Immediato l’intervento dei soccorsi: sono arrivati i volontari della Croce Bianca di Albenga, il personale dell’automedica e le forze dell’ordine, impegnate negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Il pedone, dopo le prime cure ricevute, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sarebbero gravi.