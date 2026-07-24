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Cronaca | 24 luglio 2026, 11:59

Albenga, pedone investito da un furgone: codice rosso

Il sinistro si è verificato in regione Torre Pernice

Albenga, pedone investito da un furgone: codice rosso

Incidente stradale questa mattina in regione Torre Pernice ad Albenga. L’allarme è scattato poco dopo le 11.30, quando, secondo le prime informazioni, un furgone ha investito un pedone che si trovava lungo la strada.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sono arrivati i volontari della Croce Bianca di Albenga, il personale dell’automedica e le forze dell’ordine, impegnate negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il pedone, dopo le prime cure ricevute, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Redazione

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