Celle rende omaggio a György Kurtág: cento anni del compositore che ha rivoluzionato l’ascolto

Sabato 25 luglio, alle 21, la Sala Arecco di Celle Ligure ospiterà un omaggio a György Kurtág, il compositore ungherese che il 19 febbraio scorso ha compiuto cento anni ed è tuttora in attività. Protagonista del concerto sarà il pianista e direttore artistico di celleclassica Federico Bricchetto, affiancato nella seconda parte della serata dalla pianista Elena Chiavegato.

Figura tra le più originali della musica europea del secondo Novecento, Kurtág ha costruito un linguaggio essenziale e profondamente espressivo, lontano dalle correnti dominanti del suo tempo. A lui il festival dedica un programma che si aprirà con una selezione da Játékok (Giochi), la raccolta pianistica iniziata nel 1973 e ancora oggi in continua evoluzione.

In queste pagine, fatte di miniature, frammenti, gesti e silenzi, il compositore trasforma il pianoforte in uno spazio di ricerca e libertà, dove anche una sola nota può assumere un’intensità sorprendente. Un approccio che riflette la sua idea di ascolto: come ha spiegato in un’intervista concessa a Helmut Failoni e pubblicata dal Corriere della Sera il 15 febbraio 2026, «la musica va meritata». Per Kurtág, infatti, l’ascolto richiede concentrazione, disponibilità e una partecipazione autentica, condizioni indispensabili per cogliere il significato di ogni suono e di ogni pausa.

La seconda parte del recital sarà dedicata ad alcune trascrizioni per pianoforte a quattro mani di cantate di Johann Sebastian Bach realizzate dallo stesso Kurtág. A eseguirle saranno Federico Bricchetto ed Elena Chiavegato, già ospite della prima edizione del festival. Un dialogo tra Bach e il compositore ungherese che racconta il rapporto di Kurtág con la tradizione: non una semplice rilettura, ma una riscoperta attraverso una sensibilità contemporanea.

Il concerto rientra nella quarta edizione di celleclassica, la rassegna nata nel 2023 dalla collaborazione tra il Comune di Celle Ligure, la Pro Loco e la direzione artistica di Federico Bricchetto. Il festival, in programma fino al 29 agosto, continua a intrecciare il grande repertorio con la musica del Novecento e contemporanea, confermando la propria vocazione a mettere in dialogo passato e presente.