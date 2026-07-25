Lo Sbarco dei Saraceni accende la notte di Laigueglia: battaglia, golette e fuochi sull'acqua (FOTO e VIDEO)

Si è svolta ieri sera, a partire dalle 22, la rievocazione storica dello Sbarco dei Saraceni 2026, andata in scena al Molo Centrale di Laigueglia.

Momento clou della serata è stata la simulazione dell'assalto dei pirati guidati dal corsaro Dragut: nella Baia del Sole si è consumato l'avvincente scontro tra gli invasori, giunti a bordo delle storiche golette "Pandora" e "Amore Mio", e i difensori della cittadina.

Al termine della battaglia, il pubblico ha assistito al tradizionale spettacolo di fuochi d'artificio sincronizzati con la musica, che ha illuminato lo specchio acqueo antistante il borgo marinaro.

La serata è poi proseguita tra le vie e le piazze del centro storico, animate dalla musica dal vivo e dagli spettacoli, con i locali aperti fino a tarda notte.