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| 25 luglio 2026, 23:00

Terrore al Pride di Berlino, furgone sulla folla: diversi feriti

Terrore al Pride di Berlino, furgone sulla folla: diversi feriti

(Adnkronos) - Un furgone ha travolto diversi pedoni a Berlino nella serata di oggi, sabato 25 luglio. Secondo la Bild, ci sono diversi feriti. Il veicolo si è lanciato sulla folla durante il Christopher Street Day (CSD), il pride della capitale della Germania, nel parco Tiergarten. L'incidente è avvenuto intorno alle 22:00, ma il numero dei feriti e le cause esatte non sono ancora chiari. L'evento è stato annullato, secondo quanto comunicato dagli organizzatori. Secondo un testimone che ha parlato con Bild, il furgone bianco si è lanciato a forte velocità sulla folla.  

"Attualmente è in corso un'operazione di polizia su larga scala nel Tiergarten - spiega la polizia di Berlino sull'account di X - L'area è stata transennata dalle nostre forze di intervento". 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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