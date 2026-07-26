Termovalorizzatore, le opposizioni di Cairo compatte: "Pronte a dare battaglia contro il progetto"

I gruppi consiliari di opposizione del Comune di Cairo Montenotte annunciano la presentazione di un’interrogazione consiliare urgente sulla procedura avviata da ARLIR e Regione Liguria per la realizzazione dell’impianto di gestione dei rifiuti d’ambito.

L’iniziativa vede unite tutte le forze di minoranza, rappresentate da Renzo Berretta, Fulvio Briano, Giorgia Ferrari, Alberto Poggio e Lisa Tortarolo, su un tema che viene definito strategico per il futuro del territorio e che coinvolge ambiente, salute pubblica e scelte infrastrutturali.

Secondo l’opposizione, la gestione dell’iter da parte dell’amministrazione comunale sarebbe caratterizzata da una carenza di informazioni e di confronto con il Consiglio comunale e con la cittadinanza.

"Siamo di fronte a una questione strategica e delicatissima – sostengono i gruppi di minoranza – sulla quale l’attuale amministrazione sta dimostrando una grave mancanza di trasparenza. È inaccettabile che decisioni di questo impatto vengano gestite senza un coinvolgimento chiaro e tempestivo del Consiglio comunale e dei cittadini".

"I gruppi di opposizione intendono essere compatti e pronti a dare battaglia, non solo nell’aula consiliare, su un tema fondamentale come l’eventuale insediamento di un inceneritore sul territorio comunale", aggiungono i consiglieri.