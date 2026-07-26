Caso Fakir, Tg1: fotogramma da bodycam poliziotto mostra ferita sulla nuca

(Adnkronos) -

La mano dell'agente che afferra la maglia di Fakir e una macchia di sangue sulla nuca del 42enne: è il fotogramma, estrapolato dal video della bodycam che il poliziotto indossava durante l'intervento al Pilastro, mostrato in esclusiva dal Tg1. L'immagine spiegherebbe la chiazza di sangue a terra. In quei secondi registrati dalla telecamerina privata dell'agente si vede il poliziotto che ha una mano sotto alla testa di Fakir per impedirgli il contatto con l'asfalto. "L'uomo all'improvviso si divincola, morde alla gamba un agente ed è in quei frangenti che si fa male alla nuca, istanti in cui viene usato lo spray urticante sulla faccia dell'uomo", racconta il cronista durante il servizio.

L'avvocato Gabriele Bordoni, che assiste i due agenti, ha spiegato all'Adnkronos di aver "visto tutte le immagini della bodycam" e di aver "identificato il momento in cui si provoca una lesione nella nuca di quest'uomo, che è il momento in cui sfugge dal trattenimento della testa da parte del poliziotto, striscia per terra contro l'asfalto, avanti e indietro per due volte, provocandosi due lacerazioni alla nuca. Niente di particolare, tant'è che non sono state neanche rilevate come dato significativo in sede autoptica". "Certamente si provoca due tagli netti nella nuca, che provocano quella piccola gora di sangue, che è sotto al suo capo", le parole del legale.

"Avevo visto che quest'uomo era perfettamente intonso - ha aggiunto - Si va a provocare queste due lesioni alla nuca, unicamente nel momento in cui, sfuggendo alla presa del poliziotto, che, come ho fatto notare, teneva la mano sotto perché questi non sfregasse contro l'asfalto e la teneva sopra perché non si inarcasse, a un certo punto Fakir riesce a divincolarsi, si muove rapidamente, abbranca la gamba, va a mordere il polpaccio del poliziotto". "Nel fare questo, striscia per terra avanti e indietro e lì si taglia - ha concluso - Aveva i capelli molto corti, quindi, non avendo quella protezione naturale, si è provocato questi due tagli, che ovviamente sanguinano e lasciano quella gora che si vede e lasciano, con ogni probabilità, anche quella striscia di sangue provocata dal fatto che il sangue andasse verso terra, ovviamente mentre lui era girato”.