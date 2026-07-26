No Tav, l'arsenale sequestrato in Valsusa

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(Adnkronos) - Nel corso delle attività svolte durante e dopo la manifestazione No Tav di ieri in Valsusa sono stati sequestrati dalla polizia materiali pirotecnici ed esplosivi, maschere antigas, ordigni artigianali, tra cui bottiglie molotov, e abiti e cappucci usati dai manifestanti per travisarsi. Nel corso dei servizi preventivi erano stati sequestrati materiali della stessa natura ed erano state identificate di circa 1800 persone, con l'emissione di numerosi provvedimenti di vario tipo, tra i quali l'allontanamento dal Territorio Nazionale di alcuni cittadini francesi. Tra gli altri, sono stati emessi 16 fogli di via obbligatori, 9 Dacur, e due fermi preventivi. Tre cittadini, inoltre, francesi sono stati respinti alla frontiera.