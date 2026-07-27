Varigotti, due serate di musica con le chitarre protagoniste in piazza Gina Lagorio

Sarà il rinnovato e suggestivo palco di piazza Gina Lagorio a fare da cornice alla prima edizione di “Chitarre sul mare”, la rassegna musicale organizzata dall'Associazione Varigotti Insieme, con il patrocinio del Comune di Finale ligure. L'evento regalerà al pubblico estivo due serate dedicate alla chitarra acustica, con un programma tanto raffinato quanto accattivante.

L’appuntamento è per il primo fine settimana di agosto con due concerti, entrambi a ingresso libero con inizio alle ore 21:15.

Il programma delle serate - La rassegna prenderà il via venerdì 7 agosto alle 21.15 con “Guitar Story”, un viaggio nella storia della chitarra affidato a Paolo Ballardini e Mauro Vero, accompagnati alle percussioni dal maestro cubano Tony Villarpando Meneses. I due chitarristi liguri, apprezzati per il loro virtuosismo, accompagneranno il pubblico in un percorso musicale che parte dalle prime trascrizioni per liuto di Bach, attraversa lo swing di Django Reinhardt e arriva fino alle pagine più celebri del rock contemporaneo.

Sabato 8 agosto, sempre alle 21.15, sarà la volta dell’appuntamento più atteso con Beppe Gambetta Duo in “Terra madre”. Il chitarrista genovese di fama internazionale, ambasciatore della cultura musicale ligure nel mondo, si esibirà insieme a Nick Mantoan in quella che sarà la sua unica data estiva in Liguria. Gambetta presenterà il suo ultimo lavoro, “Terra madre”, un progetto intimo e vicino alla canzone d’autore, nato da una riflessione sulle trasformazioni del nostro tempo. Accanto ai brani più recenti non mancheranno le incursioni nel flatpicking e nel country, generi che hanno contribuito a renderlo una figura di riferimento della scena musicale americana, dove vive da anni dividendosi tra gli Stati Uniti e Genova.