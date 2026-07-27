Crepet critica i giovani usando... Sinner e Alcaraz: "Possibile che li ammirino?"

(Adnkronos) -

Paolo Crepet 'attacca' le nuove generazioni usando... Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il sociologo e psichiatra ha parlato a Repubblica del mondo che ci circondo criticando in particolare i giovani: "Possibile che sbracati sul divano ammiriamo Sinner e Alcaraz, che sanno cosa sono fatica e impegno, e poi ai nostri figli puliamo il nasino a 10 anni come a 20?".

La domanda, retorica e ironica, è usata da Crepet per criticare le nuove generazioni: "Ai ragazzi bisogna dare degli esempi. Amo i rivoluzionari, ma quelli che osano, sfidano le onde da velisti, vanno a cercarsi un lavoro in Antartide, gli ultimi dei Mohicani", ha spiegato, "non ci fidiamo di loro, li andiamo a prendere a scuola come pacchi Amazon. A proposito. Vorrei il divieto di ordinare cibo a casa sotto i 35 anni".