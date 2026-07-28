Finale, la grande musica torna in piazza Vittorio Emanuele: giovedì 30 luglio I Patagarri live in concerto

Dopo lo straordinario successo di pubblico della Notte Bianca inaugurata dal concerto di Irene Grandi, entra nel vivo il cartellone di eventi "Finale Summer Duemilaventisei". Il Comune di Finale Ligure, in collaborazione con la Regione Liguria e l'Associazione Culturale Corelli Musica, è lieto di annunciare il prossimo appuntamento in calendario: il concerto dei Patagarri. La band si esibirà dal vivo giovedì 30 luglio alle ore 22:00 nella splendida cornice di Piazza Vittorio Emanuele, tappa ufficiale del loro nuovo viaggio musicale intitolato “Tua madre in tour”.

L'entusiasmante risposta della città alla prima data della rassegna ha confermato la forza del brand territoriale "Finale Ligure - my perfect place", capace di proporre intrattenimento di alto livello artistico. Con i Patagarri sul palco, la serata promette di replicare la grande partecipazione della scorsa settimana, accendendo il cuore della città con un sound unico che fonde jazz, ritmi travolgenti, ironia e grande qualità esecutiva.

Dalle strade di Milano ai grandi palcoscenici: chi sono I Patagarri

Rivelazione assoluta dell'edizione di X Factor Italia, dove si sono distinti nel team di Achille Lauro arrivando fino alla finalissima del talent di Sky, i Patagarri sono un quintetto swing-jazz nato come ensemble di artisti di strada a Milano. Il loro nome d'arte, un ironico omaggio a un celebre sketch del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, rispecchia lo spirito scanzonato della band. Capaci di muoversi con straordinaria disinvoltura tra il gipsy jazz (il cosiddetto manouche), le sonorità di New Orleans d'inizio secolo e il cantautorato classico italiano d'antan alla Paolo Conte, i Patagarri propongono una miscela esplosiva di energia e passione che fa del live il proprio habitat naturale.

Anche per questo appuntamento, l'ingresso al concerto sarà completamente gratuito, offrendo a cittadini, turisti e appassionati un'occasione unica per vivere la musica live sotto le stelle.