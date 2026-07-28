 / Pietrese

Pietrese | 28 luglio 2026, 16:00

Tovo San Giacomo dice sì al termine “atèfano”: approvato l’ordine del giorno per dare un nome al dolore della perdita di un figlio

Un gesto di profonda sensibilità e vicinanza che accoglie la proposta dell’associazione “Rachele Franchelli – Uno Sguardo Senza Confini Aps” per colmare un vuoto lessicale, culturale e sociale

Tovo San Giacomo dice sì al termine “atèfano”: approvato l’ordine del giorno per dare un nome al dolore della perdita di un figlio

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale riunitosi lunedì 27 luglio, il Comune di Tovo San Giacomo ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno per il riconoscimento e la diffusione del termine “atèfano”, il neologismo nato per identificare i genitori che hanno vissuto la tragedia della perdita di un figlio o di una figlia.

L’iniziativa trae origine dal percorso dell’associazione “Rachele Franchelli – Uno Sguardo Senza Confini Aps”, fondata nel 2024 ad Albenga a seguito della prematura scomparsa della sedicenne Rachele. L'associazione si propone di sostenere chi attraversa la drammatica esperienza del lutto genitoriale, trasformando la sofferenza in una proposta di solidarietà e riscatto umano: dare un nome a chi ha perso un figlio, affinché nessuno resti invisibile all'interno di un dolore che chiede rispetto e riconoscimento. L'adozione della delibera da parte del civico consesso di Tovo San Giacomo rappresenta un ulteriore e significativo tassello nel percorso di sensibilizzazione istituzionale.

«Mi fa molto piacere che questo ordine del giorno sia passato all'unanimità, come già avvenuto in altre sedi istituzionali – ha dichiarato il Sindaco di Tovo San Giacomo, Alessandro Oddo –. Si tratta di un gesto importante e di sostegno a quelle famiglie, purtroppo presenti anche nel nostro paese, che hanno subito il dolore immenso di perdere un figlio. Riconoscere questa condizione anche attraverso le parole è un atto di rispetto e di vicinanza doveroso da parte delle istituzioni e di tutta la comunità».

Con l'approvazione dell'ordine del giorno, il Comune di Tovo San Giacomo si unisce al cammino promosso dall'associazione, contribuendo a diffondere una parola che restituisce dignità e ascolto a una delle ferite più profonde dell'esperienza umana.

Comunicato Stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium