Alassio, il giallo sbarca in piazza Libertà: Orso Tosco presenta la nuova indagine del commissario Bova

Prosegue ad Alassio la rassegna “Alassio di Venerdì”, promossa dal Comune di Alassio e che, per i mesi estivi, dalla Biblioteca Civica si è trasferita nella suggestiva cornice all'aperto di Piazza della Libertà, davanti al Palazzo Comunale.

Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 31 luglio alle ore 21.15, con accesso libero, e vedrà protagonista lo scrittore Orso Tosco, che presenterà il suo romanzo “La malinconia del tartufo” , edito da Rizzoli, nuova avventura del commissario Gualtiero Bova.

Nel romanzo, Tosco conduce i suoi affezionati lettori in una vicenda ricca di mistero e colpi di scena, che prende avvio dall'omicidio di Titti Sbrana, controverso pittore novantaduenne celebre per la sua vita di vizi e mondanità, rinvenuto a faccia in giù in una improbabile quanto pacchiana piscina a forma di bocca. Ma la ferocia non è il dettaglio più assurdo della scena. Il vero, inspiegabile paradosso è il movente: perché rischiare tutto per uccidere un uomo che aveva già pubblicamente prenotato il proprio suicidio assistito per il mese successivo?

Ad indagare è ancora una volta il commissario Gualtiero Bova, detto il Pinguino: geniale, ingestibile, sempre in bilico tra intuizione e rovina. Con la sua squadra improbabile e squinternata, e l'immancabile sostegno della fedele bassotta Gilda Gildina, Bova scava nella vita dell'artista, riportando alla luce opere macabre e ancora sconosciute. E mentre la ricerca dell'assassino sprofonda nei lati più oscuri della provincia piemontese, il commissario Bova viene investito in pieno dal suo dolore più intimo. Dalla clinica in cui riposa in coma la donna che ama da otto anni, arriva una notizia impossibile, sconvolgente. Un ennesimo enigma crudele che il Pinguino dovrà risolvere, se vuole sperare di trovare pace.

Orso Tosco è scrittore, poeta e sceneggiatore. Per minimum fax ha pubblicato il romanzo Aspettando i Naufraghi (2018) e, insieme a Cosimo Argentina, Dall'inferno. Due reportage letterari (2021). Per Interno Poesia è uscita la sua raccolta Figure amate (2019). Per Rizzoli ha dato vita a una serie gialla, Le indagini del commissario Bova.