Cisano, un evento che unisce natura, trekking, storia locale e teatro alla scoperta del territorio

Sono aperte le prenotazioni per partecipare al "Trekking & Teatro con il Teatro dell'Erba Matta", in programma venerdì 31 luglio. Fa tappa a Cisano sul Neva la rassegna "Antiche Vie del Sale in Festa", organizzata dall'associazione omonima nell'ambito del progetto "Strade del Mare. In cammino tra i borghi", con il contributo della Fondazione De Mari e il patrocinio del Comune di Cisano sul Neva.

Duplice l'appuntamento: alle ore 18 è previsto il trekking, a cui seguirà, alle 20.30, lo spettacolo teatrale. Entrambi gli eventi sono gratuiti.

Un'esperienza originale che unisce trekking, natura, storia locale e teatro alla scoperta del territorio di Cisano sul Neva e delle sue particolari ricchezze geologiche e paesaggistiche.

I partecipanti, accompagnati da una guida ambientale escursionistica e dai botanici dei Vivai Montina, percorreranno antichi sentieri immersi nel paesaggio rurale ligure, tra uliveti terrazzati, muretti a secco e coltivazioni tipiche dell'entroterra. Il cammino attraversa un vecchio oliveto modellato nei secoli dal lavoro dell'uomo e caratterizzato dalla presenza della locale pietra "Muragna", utilizzata tradizionalmente per la costruzione delle fasce e dei muri che sostengono i terrazzamenti.

Durante l'escursione i partecipanti visiteranno il sito storico di estrazione delle antiche macine in pietra dell'entroterra ligure. Il percorso offrirà inoltre l'occasione di soffermarsi presso una trincea della Seconda guerra mondiale, memoria silenziosa di eventi che hanno segnato profondamente queste vallate.

Quindi si raggiungerà l'area panoramica dell'azienda agrituristica "Il Poggio del Nonno Piero", dalla cui terrazza si gode una spettacolare vista a 360 gradi che spazia fino al mare, alla piana di Albenga, alle colline dell'entroterra e alle montagne liguri.

Il trekking proseguirà verso il borgo di Cisano sul Neva, dove si potrà assistere allo spettacolo teatrale dedicato a Bastian Contrario, celebre figura storica e leggendaria dell'entroterra ligure, interpretato dal Teatro dell'Erba Matta. Un racconto coinvolgente che riporta in vita atmosfere, personaggi e vicende del passato lungo le antiche Vie del Sale.

Il trekking si sviluppa su 5 km, con un dislivello di 150 metri, ed è adatto a tutti gli amanti della camminata.

È consigliato portare acqua, indossare scarpe da trekking o con suola adatta ai sentieri, un cappello o una bandana e un repellente per le zanzare.

Prenotazione obbligatoria sul sito www.guidedelgolfo.com/eventi. Per informazioni: info@guidedelgolfo.com.