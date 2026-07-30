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| 30 luglio 2026, 19:43

Caso Almasri, Nordio invia alla procura generale le richieste della Corte penale internazionale

Caso Almasri, Nordio invia alla procura generale le richieste della Corte penale internazionale

(Adnkronos) - A quanto si apprende, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha trasmesso al procuratore generale della Corte d’Appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale sul caso Almasri. L'invio degli atti era stato disposto da una sentenza della Corte Costituzionale una settimana fa. "Il ministro della Giustizia deve immediatamente trasmettere al procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale", scriveva la Consulta nella sentenza numero 143. ﻿ 

 

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