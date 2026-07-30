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| 30 luglio 2026, 20:05

Cina, lanciato nello spazio un nuovo satellite per la trasmissione dati

Cina, lanciato nello spazio un nuovo satellite per la trasmissione dati

WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina ha inviato ieri in orbita un nuovo satellite per la trasmissione dati dal Sito di lancio di veicoli spaziali di Wenchang, situato sulla costa della provincia insulare meridionale cinese di Hainan.Il satellite Tianlian III-01 è stato lanciato alle 19:50, ora di Pechino, a bordo di un razzo vettore Long March-7A, entrando con successo nell'orbita prestabilita.Il Tianlian III-01 viene utilizzato principalmente per fornire servizi di trasmissione dati e TT&C, ovvero telemetria, tracciamento e comando, ai veicoli spaziali con equipaggio, tra cui navicelle, laboratori e stazioni spaziali, nonchè ai satelliti per l'osservazione delle risorse in orbita terrestre media e bassa.Il lancio ha segnato la 659esima missione dei razzi vettori della serie Long March.(ITALPRESS).-Foto Xinhua-

Agenzia Italpress

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