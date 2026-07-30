Cina, un piano pluriennale per lo sviluppo del settore postale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina ha pubblicato il 15esimo Piano quinquennale per il settore postale, delineando 10 obiettivi principali, tra cui il miglioramento dei servizi e l'accelerazione dello sviluppo di una moderna rete logistica e di consegne.Pubblicato congiuntamente dall'Amministrazione postale statale e da diverse altre agenzie governative, il piano fissa inoltre specifici obiettivi quantitativi per il 2030.Nel 2030, il fatturato complessivo del settore postale dovrebbe raggiungere i 2.400 miliardi di yuan, pari a circa 353,47 miliardi di dollari statunitensi, con un volume totale delle consegne pari a 290 miliardi di invii. Le sole consegne espresse dovrebbero generare ricavi per 2.000 miliardi di yuan, con 270 miliardi di pacchi.Gli obiettivi riflettono inoltre un forte impegno a colmare il divario tra aree urbane e rurali, con il servizio di consegne postali che entro il 2030 dovrà raggiungere il 90% dei villaggi amministrativi almeno cinque volte alla settimana.In termini di prestazioni del servizio, il piano prevede nelle regioni chiave un tasso di puntualità delle consegne entro 72 ore pari all'88%.In linea con i più ampi obiettivi ambientali, il piano prevede che entro il 2030 l'80% degli imballaggi utilizzati dalle imprese di consegna espressa rispetti gli standard ecologici.(ITALPRESS).-Foto Xinhua-