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| 30 luglio 2026, 21:18

Si tuffa nel Po per salvare la figlioletta e non riemerge più

Si tuffa nel Po per salvare la figlioletta e non riemerge più

(Adnkronos) - Un moldavo di 34 anni, che oggi pomeriggio si trovava con la famiglia a Calto (Rovigo) su una spiaggetta lungo le rive del fiume Po, non è più riemerso dopo essersi tuffato in acqua per portare in salvo la figlia più piccola. Le ricerche, cominciate alle 17.30, vedono impegnati sul posto i vigili del fuoco di Castelmassa, supportati dall’elicottero del reparto di Bologna, che ha trasportato sul luogo dell’intervento due sommozzatori per una prima fase delle ricerche. Poi sono giunti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco di Mestre che stanno proseguendo la ricerca in acqua. Presenti anche il personale del Suem 118 e le forze dell’ordine. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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