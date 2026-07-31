Villanova d'Albenga, “Autori a Bossoleto”: applausi per Maurizio Pupi Bracali

Dopo il debutto con Marco Carena, un’altra serata di grande partecipazione per “Autori a Bossoleto”, che ieri sera ha visto protagonista Maurizio Pupi Bracali con la presentazione del suo nuovo giallo Primavera nera (ed. Delfino Moro). Un folto pubblico ha gremito la caratteristica piazzetta del borgo di Bossoleto, poco distante dal centro di Villanova d’Albenga.

Senza poter svelare troppo dell’intricata trama del romanzo, la conduttrice Monica Napoletano ha orientato l’intervista verso il lato più personale dello scrittore, approfondendo il processo creativo per capire se, osservando la vita quotidiana, individui mai persone che potrebbero trasformarsi nei protagonisti – o nelle vittime – dei suoi racconti.

Ne è nato un dialogo vivace e coinvolgente, con un continuo rimando tra autore e personaggio. L’ispettore Calcagno, protagonista dei gialli, condivide infatti con Pupi Bracali vizi, passioni e tratti caratteriali.

Tra questi la celebre passione dell’ispettore per una celebre birra. Per un’eccezione tutta bossolettese, però, Pupi Bracali ha “tradito” la tradizionale birra che accompagna Calcagno nei suoi romanzi, brindando (ripetutamente) con una apprezzatissima Scola Beaet Italian Amber IPA nota birra artigianale locale, offerta dai produttori in degustazione anche al pubblico presente insieme al cocktail “Tracce”: quest’ultimo ideato da Ottavia Castellaro e ispirato proprio a Primavera nera.

Il Comune di Villanova D’Albenga, Maurizio Pupi Bracali, le edizioni del Delfino Moro e la rassegna Autori a Bossoleto sostengono l’impegno dell’Aps Rachele Franchelli per promuovere l’introduzione nell’uso comune e nei vocabolari della parola a Atefano, per indicare il genitore che perde un figlio. Nel corso della serata c’è stato un momento dedicato all’associazione i cui obiettivi sono stati presentati attraverso le parole della Presidente Silvia Ravera. La parola atefano ha trovato spazio anche nel giallo di Pupi Bracali .

A seguire, l’assessore Tamara Grossi, presente con il sindaco Pietro Balestra e il consigliere Alessandro Marchiano, ha omaggiato Maurizio Pupi Bracali con il volume Villanova Borgo Medioevale di Franca Tamarindo Navone.

La serata si è conclusa con un momento conviviale organizzato dal Comitato e dagli abitanti di Bossoleto.

Il prossimo appuntamento con Autori a Bossoleto è per l’8 agosto con una serata musicale che racconterà “Dream” il libro di Alfredo Silvestri ( Edizioni del Delfino Moro) che porterà il pubblico in un viaggio negli anni 70, nella musica prog attraverso la storia giovanile di un gruppo Albenganese che ben rappresenta un’epoca significativa della nostra storia comune ad ogni provincia italiana.