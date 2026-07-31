Toirano, alle Grotte la presentazione del nuovo libro di Luca Sommi tra divulgazione e archeologia

Le Grotte di Toirano ospitano un appuntamento dedicato all'incontro tra divulgazione, letteratura e ricerca scientifica. Sabato 1 agosto, alle 18, è in programma la presentazione del nuovo libro di Luca Sommi, in un evento che prenderà spunto da una delle più importanti scoperte emerse negli ultimi anni all'interno della Grotta della Bàsura.

Al centro dell'incontro ci saranno infatti le impronte di un cane risalenti a circa 14.400 anni fa, rinvenute nelle profondità della grotta insieme alle tracce lasciate da una famiglia preistorica. Una scoperta che ha consentito agli studiosi di ricostruire uno straordinario frammento di vita quotidiana del Paleolitico, offrendo nuove prospettive sul rapporto tra uomo e cane già in epoca preistorica.

L'evento intende così mettere in dialogo il racconto letterario con il patrimonio storico e archeologico custodito dalle Grotte di Toirano, valorizzando una scoperta che ha richiamato l'attenzione della comunità scientifica internazionale e che rappresenta uno degli elementi più suggestivi del sito.

L'appuntamento è in programma sabato 1 agosto alle ore 18 presso le Grotte di Toirano.

Contatti per informazioni e accrediti: Kety Sbarra 3350902990 | Laura Oliveri 3385355002