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| 31 luglio 2026, 18:25

L’Italia sospende l’accordo Schengen con la Spagna

L’Italia sospende l’accordo Schengen con la Spagna

ROMA (ITALPRESS) - Il ministero dell'Interno ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree con la Spagna.

 

La decisione è stata assunta a seguito delle più recenti acquisizioni informative analizzate in particolare nel Comitato Analisi sull'Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere che il ministro Matteo Piantedosi ha presieduto questa mattina al Viminale.

 

Inoltre, a seguito di un confronto telefonico tra il ministro Piantedosi e l'omologo francese, Laurent Nunez, è stata condivisa l'opportunità di un rafforzamento dei controlli lungo il confine terrestre tra i due Paesi nell'ambito di accordi di collaborazione tra forze di polizia già precedentemente sottoscritti tra Francia e Italia.

 

- Foto IPA Agency -

 

(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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